FCK siger farvel til Nicolai Jørgensen denne sommer

- Han er fortsat en dygtig fodboldspiller, men vi er i vores evaluering nået frem til, at vi har brug for andre kompetencer til at komplimentere vores offensive positioner, siger sportsdirektør Peter Christiansen til fck.dk.

Han fik i alt ni optrædener for FCK efter sin tilbagevenden, de fleste dog som indskifter. Derfor blev det også samlet kun til 340 minutters spilletid og et enkelt mål.

Fra 2012 til 2016 tørnede angriberen ud for FCK med stor succes, hvilket fik Feyenoord til at punge ud for at hente ham til Rotterdam.