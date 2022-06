Målfest har sendt Ungarn på førsteplads foran fodboldgiganter

Dániel Gazdag scorede i 89. minut Ungarns fjerde og sidste mål i kampen.

Tyskland kom tidligt foran mod Italien på hjemmebanen Borussia-Park.

Ti minutter inde i kampen udnyttede David Raum en mulighed for at slå bolden ind til Joshua Kimmich, som sendte bolden i mål til 1-0.

I tillægstiden fik Tyskland en gylden mulighed for at gøre det til 2-0, efter at Alessandro Bastoni i et hårdt sammenstød nedlagde en tysk spiller i feltet.

Det udløste et straffespark, som Ilkay Gündogan på kynisk vis sendte i netmaskerne til 2-0, inden der blev fløjtet til pause.

Selv om Italien kom bedst fra start i anden halvleg, var det alligevel Tyskland, der i 51. minut endnu engang kunne udbygge føringen.

Denne gang var det Thomas Müller, der på riposten sendte bolden i nettet til 3-0.

Da Tyskland scorede sit fjerde mål, var det Timo Werner, der i 68. minut på en aflevering fra Serge Gnabry kunne prikke bolden i mål til 4-0.

Kort efter scorede Timo Werner endnu et mål til 5-0 efter en fatal forsvarsfejl.

I 79. minut fik Italien scoret sit første mål i kampen, da Wilfried Gnonto på en ripost sende bolden i kassen.

I sidste minut af tillægstiden sendte Alessandro Bastoni et hovedstød i målet til 5-2, som blev kampens slutresultat.