Danske U21-talenter misser direkte EM-kvalifikation trods sejr

Det danske U21-landshold skal efter en 3-2-sejr over Tyrkiet tirsdag aften spille playoff om en plads ved U21-EM i 2023.

Danmark stod forud for kampen med en snæver chance for at ende som bedste toer i gruppespillet. Det kunne have sikret holdet en direkte billet til EM.

Det krævede dog, at Danmark slog Tyrkiet med fire mål.