- Jeg har haft mange muligheder, men efter at have talt med Steve Waggott (formand, red.) og Gregg Broughton (sportsdirektør, red.), fik jeg en rigtig god fornemmelse af klubben, og jeg vidste, at jeg havde fundet min næste mulighed.

Sportsdirektør Gregg Broughton fortæller, at man har været grundig i sin research med den danske træner, som har imponeret på flere parametre.

- Som træner for det danske landshold var han del af et hold, som var ubesejret i to år, siger Broughton til hjemmeside.

- Og som cheftræner for Malmö førte Jon klubben til to mesterskaber i træk og hjalp klubben til som det blot fjerde svenske hold i dette årtusind at kvalificere sig til gruppespillet i Champions League.