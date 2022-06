Amerikaner har droppet køb af Wayne Rooneys Derby

Lørdag udtrykte EFL en ”stigende bekymring” over, at Derby endnu ikke var blevet opkøbt, og bad klubbens administratorer om at blive en del af al korrespondance med potentielle købere.

Derby rykkede i den netop overståede sæson ud af Englands næstbedste række, The Championship, efter at have fået fratrukket 21 point på grund af de økonomiske problemer.

Wayne Rooney har været cheftræner for Derby siden 2020. I første omgang spillede han selv for klubben, der i den kommende sæson skal spille i League One.