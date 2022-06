Delaney er sendt på ferie og misser kamp mod Østrig

Også hos østrigerne er der skadesproblemer inden sæsonens sidste kamp. Forud for opgøret mod Danmark er David Alaba, Maximilian Wöber og Stefan Posch blevet sendt hjem.

Den forholdsvis høje skadesfrekvens er ingen overraskelse for Kasper Hjulmand, fordi sæsonen slutter af med et tæt kampprogram, hvor der spilles fire Nations League-kampe på 11 dage.

- Det her kommer ikke bag på nogen.

- Vi gik til de her fire landskampe med en plan for, hvordan vi kunne komme igennem de første to kampe og stadig råde frit over alle til den tredje kamp. Men vi vidste også, at vi så måtte vente og se, hvem der ville være klar til en fjerde kamp.

- Men vi skal nok stille med et stærkt og motiveret hold, lover landstræneren.