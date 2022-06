Siden har Alaba været meldt kraftigt tvivlsom, så afbuddet kommer ikke som en stor overraskelse.

Alaba var for et par uger siden med til at vinde Champions League med Real Madrid, og fraværet er en stor svækkelse for østrigerne.

Alaba er ikke den eneste spiller, Østrig må undvære mod Danmark. Også Maximilian Wöber fra Red Bull Salzburg er ude mod Danmark, oplyser Rangnick.

I fredags stod det allerede klart, at Stefan Posch fra Hoffenheim er ukampdygtig med en skade.

Både Alaba, Posch og Wöber var med i 1-2-nederlaget til Danmark i mandagens kamp i Wien.