Overlegne U21-herrer måtte nøjes med uafgjort mod Skotland

Med en perle af et direkte frispark gjorde Stephen Kelly det til 1-0. Rangers-spilleren sendte bolden ind via undersiden af overliggeren uden chance for Mads Hermansen i målet.

Frisparket, som Kelly scorede på, blev givet, efter at Skotlands Josh Mulligan røg i græsset lidt udenfor feltet. På de efterfølgende tv-billeder så det dog ud til, at Mulligan blot gled på egen hånd. Men dommeren fløjtede altså og uddelte endda et gult kort til Japhet Sery Larsen.

I anden halvleg fortsatte kampbilledet som i første. Danmark sad tungt på bolden og belejrede mere eller mindre det skotske felt.

Først med 20 minutter tilbage af den ordinære spilletid kom der et afkast, da Maurits Kjærgaard med et tørt hug fra kanten af feltet udlignede. Red Bull Salzburg-talentet scorede også, da danskerne lørdag slog Kasakhstan.