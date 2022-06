Chelsea bekræfter farvel til Andreas Christensen

Han etablerede sig på det danske A-landshold i perioden som Gladbach-spiller, og han har indtil videre spillet 52 kampe på nationalmandskabet.

Aktuelt kan forsvarsspilleren få landskamp nummer 53 fredag aften, når Danmark møder Kroatien i Parken i Nations League.

Christensen var ellers været fraværende i Danmarks 2-1-sejre over Frankrig og Østrig på udebane, fordi han netop er blevet far til en søn, men han er altså aktuel mod Kroatien.

- Det betyder meget for os at have ham, han er en klassespiller og helt oppe blandt de bedste. Vi får en frisk spiller ind. Selv om han er træt, så skal han nok være der. Han er en vigtig spiller for nutiden og fremtiden, sagde landstræner Kasper Hjulmand tidligere i denne uge.