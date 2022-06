Kane bliver Englands næstmest scorende i deler med Tyskland

Men cirka fem minutter efter pausen lykkedes det for Jonas Hofmann. Joshua Kimmich sendte bolden ind i feltet til Gladbach-spilleren, der køligt sparkede den i kassen.

Jack Grealish blev sendt på banen med cirka et kvarter igen i et forsøg på at ændre på tingene for England, der kæmpede med at komme til chancer.

Det ændrede Manchester City-spilleren hurtigt på. Grealish serverede med en flot aflevering bolden til Harry Kane tæt på mål, men angriberstjernen blev afvist af Manuel Neuer.

Kane tog dog revanche, da han fra 11-meterpletten med tre minutter tilbage af den ordinære spilletid udlignede.

Nicolò Barella og Lorenzo Pellegrini stod for målene i Italiens sejr over Ungarn. Italienernes Gianluca Mancini scorede også, men det var i eget mål til 1-2 et kvarter inde i anden halvleg.