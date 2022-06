Landsholdet opdagede hul for sent: Skulle have været udbedret

- Spillerne opdagede hullet under kampen, så de løb udenom, hoppede over og sådan noget. Det var jo så dybt her, siger landstræneren, mens han demonstrerer lidt under en halv meters afstand mellem hænderne.

- Jeg har aldrig set sådan et hul i mit liv, hvor afgrunden bare forsvinder. Der var bare et hul. Det var til fare for spillerne.

- Hvis vi havde opdaget det inden kampen, så havde vi ikke spillet kampen. Så ville vi have det udbedret, inden vi ville spille. Det var for dårligt, siger Kasper Hjulmand.