Østrigs landstræner: Vi havde chancer til at vinde tre kampe

- Overordnet er jeg godt tilfreds med vores indsats i kampen.

Opgøret endte med at blive udskudt i halvanden time på grund af en strømafbrydelse. Det ødelagde forberedelserne for begge hold, men kan ikke bruges som en undskyldning, siger Rangnick.

- Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, når man har lagt en plan for, at kampen skal gå i gang klokken 20.45.

- Vi skulle sørge for at holde alle spillerne klar, for vi vidste ikke, om kampen ville blive aflyst eller ej. Vi havde energi og strøm nok til at vinde kampen, siger Rangnick muntert.