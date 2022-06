Neymar nedbrød japansk fort fra straffesparkspletten

Brasilien var torsdag i målhumør, da Sydkorea blev slået 5-1 i en testkamp, men det sydamerikanske sambahold kunne ikke tage samme målform med ind i mandagens testkamp mod Japan.

På Japan National Stadium i Tokyos silende regn blev Neymar og co. holdt fra fadet indtil et kvarter før tid, hvor PSG-stjernen på straffespark sørgede for en 1-0-sejr.