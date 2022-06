Hjulmand håber på gruppefinale mod Frankrig i september

- Vi har hele tiden drømt om, at vi skal have noget på spil i den sidste kamp mod Frankrig, vi skal kunne opnå noget. Sådan var det også i den seneste Nations League, hvor vi kunne have vundet gruppen med en sejr over Belgien i den sidste kamp.

- Det kunne være fedt at møde Frankrig i september i den sidste kamp med mulighed for at vinde gruppen, siger Hjulmand.

Danmark åbnede gruppespillet med en 2-1-udesejr over netop Frankrig i fredags. Det resultat påvirker dog hverken Hjulmands forventning eller målsætning til gruppespillet.