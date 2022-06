U21-herrer snuppede en pligtsejr og kom tættere på EM

I anden halvleg pressede danskerne på for at fremtvinge flere scoringer, men udeholdet stod godt imod og forsvarede sig.

Indskiftede Albert Grønbæk fik dog headet et mål mere ind et minut inde i tillægstiden, og den føring var ved at blive udbygget yderligere kort efter.

Sebastian Jørgensen sluttede af med at have et frispark på stolpen, og bolden dansede derefter på tværs af det lille felt uden at blive ramt af nogen.

Trods sejren kan Danmark ikke nå at indhente Belgien, som er sikker på at tage førstepladsen i gruppen og den direkte adgangsbillet til EM.

Med de tre point cementerede Danmark til gengæld andenpladsen, som minimum giver adgang til playoffkampe om at komme til EM næste sommer.