Fransk skalp booster landsholdet før VM

- Vi har gået og ventet på at slå en af de store nationer, og det betyder meget, at vi kan tage til Frankrig og vinde. Det var ikke ufortjent, at vi vandt, selv om Frankrig også godt kunne have vundet.

- Vi har ikke været blege for at sige, at vi gerne vil slås med de store hold, så derfor har vi også brug for at vide, at vi kan slå dem og ikke bare være tæt på dem ved at tabe 0-1 eller spille 1-1.

- Det giver rigtig meget blod på tanden, at vi nu kan slå Frankrig, der for mig er et af verdens bedste fodboldhold, siger Thomas Delaney.

Franskmændene er nummer tre på verdensranglisten, mens Danmark er nummer 11.

For landstræner Kasper Hjulmand var sejren over franskmændene en indikation på, at det danske hold stadig er inde i en positiv udvikling.