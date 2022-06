På det tidspunkt så det ud til, at Danmark trængte til friske kræfter, ny energi, for at bremse stormløbet fra verdensmestrene og de forsvarende Nations League-vindere ned mod Kasper Schmeichel. Kort efter foretog landstræner Kasper Hjulmand en tredobbelt udskiftning, ud spadserede Kasper Dolberg, Daniel Wass og Jannik Vestergaard, mens Rasmus Nissen Kristensen, Andreas Cornelius og Mikkel Damsgaard blev smidt ind.

Ændringerne betød, at landsholdet gik over til at spille i en 4-3-3-formation med Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen på kanterne og Eriksen i en mere tilbagetrukket rolle. Hvis man troede, at Danmark havde affundet sig med et nederlag, tog man fejl.

Fra venstre side løftede Pierre Emile Højbjerg bolden perfekt ind i Andreas Cornelius’ løbebane, og angriberen følte med indersiden flot kuglen ind bag Hugo Lloris. Bum, 1-1.

Straks efter hamrede Andreas Skov Olsen et skud afsted, som Hugo Lloris med besvær fik reddet, nu var kampen for alvor åbnet op. Lille N’Golo Kanté traf trekantssammenføjningen 10 minutter før tid med et lumsk skud. Danmark kom endda tættere på, da Mikkel Damsgaard trillede Christian Eriksen fri i feltet, men Hugo Lloris fik fat i bolden.

Det gjorde han så ikke to minutter før tid, da Andreas Cornelius fra en umulig vinkel hamrede bolden op i nettaget, sikken et indhop af Trabzonspor-topscoreren, 2-1 til Danmark på en af verdens sværeste udebaner; ’Allo, ’Allo!

Danmark møder Østrig på manden i Wien i næste Nations League-opgør.