Det bliver Eriksens første kamp med point på spil, siden han kollapsede under EM-kampen mod Finland for næsten et år siden.

Som en overraskelse starter Daniel Wass som højre wingback, selv om han ikke har spillet en kamp siden februar. Wass er foretrukket på bekostning af Rasmus Nissen Kristensen.

I forsvaret må landstræner Kasper Hjulmand se bort fra en småskadet Simon Kjær, mens Andreas Christensen er ude grundet familieforøgelse. I stedet sætter Hjulmand sin lid til en trebackkæde med Joachim Andersen, Victor Nelsson og Jannik Vestergaard.