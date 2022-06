Uefa undskylder over for fodboldfans efter CL-finale

Den franske regering har tidligere placeret en stor del af ansvaret hos Liverpools tilhængere. Det har den engelske klub dog afvist.

Det er kommet frem, at flere tusinde fans var mødt op med falske billetter, hvilket angiveligt blokerede indgange for fodboldfans med rigtige billetter.

Da nogle fans uretmæssigt forsøgte at tiltvinge sig adgang, svarede fransk politi igen med at bruge tåregas. Efterfølgende har fans berettet, at de blev overfaldet og udsat for røveri.

Inde på stadion stod der på skærmene, at udsættelsen af kampen skyldtes fansenes sene ankomst til stadion. Også det er blevet afvist fra flere kanter.

Uefa har oplyst, at Tiago Brandão Rodrigues fra Portugal skal stå i spidsen for et hold af eksperter, der skal udarbejde rapporten.