Hårde Nations League-kampe skærper landsholdet

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er blandt dem, der er glade for, at Nations League har erstattet udsigten til en lang række testkampe uden point på spil.

- Jeg nyder Nations League. Det er vigtigt, at det er noget på spil i kampene. For et hold som vores er det vigtigt at være i det øverste lag af turneringen, så vi får muligheden for at møde fantastiske hold. Det skal vi nu, når vi møder Frankrig. Det er en mulighed, vi gerne tager imod, siger målmanden.

Også Joakim Mæhle ser lyst på at spille Nations League, om end muligheden for at skærpe holdet er vigtigere end selve turneringen.