Fødsel holder Andreas Christensen ude af Frankrig-kamp

Han spillede sin første landskamp i 2015, og samlet har han spillet 55 A-landskampe for Danmark.

Også Christian Nørgaard misser fredagens kamp på Stade de France, siger Hjulmand på torsdagens pressemøde. Det kommer dog næppe som en overraskelse for landstræneren, da han i flere uger har været bekendt med, at Nørgaard kæmper for at komme sig over en mindre forstrækning.

Derudover er hverken Jesper Lindstrøm eller Frederik Rønnow udtaget til landsholdet grundet skader.

I alt spiller Danmark fire Nations League-kampe i perioden 3.-13. juni.