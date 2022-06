United bekræfter Pogbas transferfri afgang denne sommer

29-årige Pogba drog allerede som 16-årig fra Frankrig til Manchester Uniteds ungdomsakademi. Kampen om pladserne på den centrale midtbane gjorde dog, at han i 2012 skiftede til Juventus.

Her udviklede han sig til en stor profil på det suveræne tophold i Serie A. Det fik United til i 2016 at betale i omegnen af 800 millioner kroner for at få ham retur. Det gjorde Pogba til verdens dyreste spiller på daværende tidspunkt.

Tilbage på Old Trafford er det dog aldrig blevet til den helt store succes for hverken Pogba eller United.