Newcastle henter sportsdirektør fra Brighton

Før tiden i Brighton var 51-årige Ashworth teknisk direktør i Det Engelske Fodboldforbund (FA).

Newcastle oplyser på sin hjemmeside, at man er blevet enig med Brighton om betingelserne for sportsdirektørens skifte. Endnu mangler Premier League-ledelsen dog at godkende aftalen.

Klubben fra det nordøstlige England sluttede sæsonen som nummer 11 i Premier League, men ambitionerne er store, efter at et saudiarabisk konsortium købte klubben tilbage i oktober.