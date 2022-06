Zouma får 180 timers samfundstjeneste for kattemishandling

Det var tilbage i begyndelsen af februar, at en video begyndte at florere på de sociale medier.

I den så man blandt andet Zouma samle katten op og lave, hvad der allermest ligner et målspark med kæledyret. Bagefter så man ham slå katten i hovedet og kaste en sko efter den.

I retten for en uge siden blev det forklaret, at angrebet blev filmet af Zoumas yngre bror, fodboldspilleren Yoan Zouma, som sendte det til en kvinde, han skulle på date med.

Men kvinden var så chokeret, at hun aflyste deres møde og sagde til ham: ”Jeg synes ikke, det er okay at slå en kat på den måde - lad være med at komme i dag.”