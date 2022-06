Det danske fodboldlandshold leverede et af de største enkeltstående resultater længe, da det fredag aften besejrede Frankrig 2-1 i Nations League på udebane.

Sejren foran et fyldt Stade de France kom i hus, efter at indskiftede Andreas Cornelius havde banket to mål i nettet.

- Det var bedre, end jeg lige havde forventet. Fantastisk foran 80.000 mennesker, hvor vi går over og slår verdens bedste hold, siger han til TV 2 efter sejren.