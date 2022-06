Danmark må spille uden en vordende far i forsvaret

Hugo Lloris smilede. Han er målmand for det fransk fodboldlandshold og var dagen før udset som den spiller, der skulle møde den nationale og danske presse i en biograflignende sal på Stade de France. Han glædede sig over at skulle tale om sin tidligere holdkammerat i Tottenham Hotspur, Christian Eriksen.

»He impress me quite well and he is back at his top level,« sagde målmanden med en yderst charmerende udtale, da det engelske ord for niveau blev udtalt »løvel«.