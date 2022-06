Jens Stryger blev udsat for strafaktion og julelege

- Det har været en mærkelig situation efter på det tidspunkt at have været i klubben i fire år og spillet næsten alle kampe og stået til rådighed på alle positioner, siger Jens Stryger Larsen.

Da danskeren ufrivilligt var havnet i unåde efter at have spillet 152 kampe for Udinese siden sommeren 2017, forventede han, at han kunne skifte væk i transfervinduet i januar.

Men det spændte ledelsen i Udinese også ben for til Strygers store overraskelse.

- Jeg undrer mig rigtig meget over, at Udinese ikke ville sælge mig, da der kom en klub og var klar til at købe mig i januar, så Udinese kunne slippe for at betale min løn, når de alligevel ikke ville bruge mig.

- Klubben legede også nogle små julelege hen over foråret. Der var nogle forskellige situationer, siger Jens Stryger, som af respekt for den sidste måned af sin kontrakt med Udinese ikke ønsker at fortælle mere om de såkaldte julelege.