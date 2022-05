Siden 2014 har Slavia Prag og Viktoria Plzen vundet hver fire mesterskaber, og den tendens skal Priske altså forsøge at lave om på.

Tidligere i sin trænerkarriere har Priske stået i spidsen for FC Midtjylland, ligesom han har været assistenttræner under Ståle Solbakken i FC København.

Det er bare otte dage siden, at Priske mistede sit job i Royal Antwerp.

Priske havde kontrakt i et år mere, men med fyringen kom han blot til at stå i spidsen for holdet i en enkelt sæson, der sluttede med en fjerdeplads.

Brian Priske indledte trænerkarrieren som assistent i FCM, men blev i 2016 ansat til at arbejde under Ståle Solbakken i FC København.

Samarbejdet blev dog af kort varighed i FCK, og i stedet vendte Priske i 2018 tilbage til FCM, hvor Kenneth Andersen var cheftræner.