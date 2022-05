Christian Nørgaard er på skånekost i landsholdslejren

Landsholdsanfører Simon Kjær er fortsat ved at genoptræne efter en lang skadespause, og han er ikke udtaget til de kommende landskampe. Anføreren er dog stadig mødt op i Helsingør og skal træne med i det omfang, fysikken rækker til.

Kaptajnens dedikation glæder landstræneren.

- Simon er kommet for at forlænge sin sæson lidt og træne sammen med os, fordi spillerne i AC Milan er taget på ferie. Så han kan få to ugers rigtig god træning.

- Samtidig har han en rolle i forhold til spillertruppen. Det er fantastisk for kulturen på holdet, at han er her og vil investere sin tid i det. Han kunne lige så godt have ligget stille på en ferie, men han vil hellere være her. Han har et brændende ønske om at være en del af et hold, der kan nå noget stort til VM, siger Kasper Hjulmand.