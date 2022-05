Lewandowski slår fast: Min historie i Bayern er slut

Siden har han bidraget med 344 mål i 374 kampe og været med til at udbygge stimen af mesterskaber, der nu er oppe på ti i træk.

Endnu er de to klubber dog ikke nået til enighed, og Lewandowski har nu afsluttet sæsonen i Bayern for at spille landskampe.

I de kommende to uger spiller Polen to kampe mod Belgien og en mod henholdsvis Wales og Holland. Alle i Nations League.

Lewandowski indledte sin karriere i polsk fodbold, før han i 2010 drog til Dortmund. På det polske landshold er han anfører med 129 kampe og 75 mål på cv’et.

Angriberen er to gange blevet kåret som verdens bedste fodboldspiller af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).