Nottingham Forest nappede sidste billet til Premier League

De erstatter Burnley, Watford og Norwich i Premier League.

Nottingham satte sig hurtigt på spillet i milliardkampen på Wembley og var meget på bolden. Det var dog først kort før pausen, at bolden kom i mål.

Et lidt desperat forsøg på et skud fra distancen af James Garner blev inde foran mål vinklet i kassen. Det var Huddersfields Levi Colwill, der presset af Nottinghams Ryan Yates endte som skurk med sidste berøring på bolden, så det blev dømt som et selvmål.

I anden halvleg tog Huddersfield initiativet i jagten på udligningen. Efter en lille halv time så Huddersfield ud til at få en livline, da Harry Toffolo blev nedlagt i Nottinghams felt.

Toffolo fik med det samme et gult kort for film, men episoden blev kigget igennem med VAR. Her var det tydeligt, at Toffolo blev ramt, men dommer Jonathan Moss havde altså ikke set nok til at omstøde sin dom.