Tebas hævdede i sit udbrud, at PSG har haft et underskud på godt 5 milliarder kroner i ”de seneste sæsoner” og desuden har et lønbudget på 4,5 milliarder kroner.

Han og La Liga vil desuden indberette PSG til Uefa, de franske skattemyndigheder og relevante institutioner i EU. Det sker for ”at beskytte europæisk fodbolds økonomiske økosystem og bæredygtighed.”

Chefen for den franske Ligue 1, Vincent Labrune, har adresseret Tebas’ kritik i et brev til sin spanske kollega.

Her sætter han blandt andet spørgsmålstegn ved tallene og substansen i udbruddet og kalder dem for ”din egen fortolkning”.

- Det faktum, at du offentligt og gentagne gange indtager denne position over for Ligue 1 omkring dette emne og nedgør vores liga og klubber, er både uacceptabelt og åbenlyst forkert, skriver Labrune blandt andet ifølge Reuters.