Anfører kalder afsked med OB bitter efter pokalnederlag

OB skulle ikke have haft meget mere tur i den for at vinde torsdagens pokalfinale mod FC Midtjylland.

Efter 120 minutters målløs fodbold sluttede OB’s drømme om at sætte punktum for 15 års pokaltørke i en straffesparkskonkurrence, der samtidig markerede afslutningen for anfører Jens Jakob Thomasens tid i klubben.