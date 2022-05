Finalemageren Mourinho førte Roma til europæisk titel

Italienske AS Roma skrev et stykke fodboldhistorie onsdag aften, da Rom-klubben med en 1-0-sejr over Feyenoord blev den første vinder af Conference League.

Nicolo Zaniolo blev matchvinder med kampens eneste mål før pausen, og derfra sørgede en solid defensiv præstation sat sammen af træner José Mourinho for at holde stand.