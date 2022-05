Aston Villa-målmand kalder overfaldsmænd for idioter

- De idioter, der angreb mig, får ikke lov til at ødelægge mine følelser omkring kampen.

- Jeg fik mulighed for at få debut for denne fantastiske klub, og vi var meget tæt på at få et godt resultat mod en stærk modstander, skriver Robin Olsen til sine følgere på Instagram.

Aston Villa var foran med 2-0 frem til et kvarter før tid, hvilket betød, at City var tæt på at miste førstepladsen i Premier League til Liverpool i sidste spillerunde. Tre City-scoringer betød dog, at City tog guldet.