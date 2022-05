AC Milan snuppede første mesterskab siden 2011

AC Milan er italiensk mester for første gang siden 2011.

Det står klart, efter at Milano-klubben søndag aften vandt 3-0 ude over Sassuolo i den italienske Serie A.

Samtidig vandt Inter 3-0 hjemme over Sampdoria. Det var dog ikke nok for Inter, som slutter to point efter Milan.

Milan topper Serie A med 86 point. Milan har vundet 26 ud af 38 kampe. Det er en sejr mere end Inter, der længe har bejlet til titlen for andet år i træk, men manglede det sidste i denne sæson.