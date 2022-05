Da første halvleg blev fløjtet af, var Hobro noteret for 14 skudforsøg, mens Esbjerg blot var noteret for tre.

Samme tendens gjorde sig gældende i anden halvleg, hvor Hobro blev ved med at skyde med løst krudt.

I sidste minut inden tillægstiden lykkedes det dog alligevel for Hobro at sende bolden i netmaskerne, da Mads Hvilsom headede bolden i mål på et indlæg.

Hobro pressede på i de sidste minutter af tillægstiden, men det lykkedes altså Esbjerg at holde stand inden slutfløjtet til 2-1.

Dermed kunne Esbjerg gå fra kampen med årets første sejr oven på en i den grad skuffende sæson.

Samtidig med Esbjerg-kampen tog Jammerbugt en sejr over Fremad Amager 3-2, mens kampen mellem Vendsyssel og HB Køge endte med en uafgjort 1-1.