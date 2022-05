David Nielsen vil huskes for inspirerende fodbold

David Nielsen fik dog lov til at stå i spidsen for aarhusianerne en sidste gang lørdag, og det betød meget for ham.

- AGF har betydet meget for mig. Jeg har været her i lang tid, og jeg er blevet en del af klubben, byen og fansene.

- Det har gjort, at det har været en super dejlig dag. Det er dejligt at mærke, at folk sætter pris på det arbejde, jeg har lavet, siger David Nielsen.

Spillerne i AGF deler en del af ansvaret for, at klubben skal have en ny cheftræner. I hvert fald hvis man spørger midtbanespilleren Nikolai Poulsen.

- Træneren er den, der står for skud i fodboldverdenen, men der er ufatteligt mange, der ikke har ramt niveau.

- Vi føler et kæmpe ansvar, og det er derfor, det gør ondt på os spillere, at det går ud over David. Jeg synes dog, at det er rart at se, at det er en gensidig beslutning, fortæller midtbanespilleren.