Lyon skubbede de forsvarende mester af Champions League-tronen

Begge hold fortsatte, hvor de slap, med flere flotte detaljer i anden halvleg.

Knap 60 minutter inde i kampen var FC Barcelona tæt på at score endnu et spektakulært langskudsmål, da Patricia Guijarro få meter fra midterlinjen sendte et skud på overliggeren.

Barcelona kæmpede en indædt kamp i anden halvleg for at komme tilbage i finalen, men en tæt pakket Lyon-defensiv formåede gang på gang at holde Barcelona fra de helt store chancer.

I 83. minut opstod Barcelonas bedste mulighed for at reducere til 2-3, da indskiftede Ana-Maria Crnogorcevic formøblede et glimrende indlæg og sendte bolden langt forbi mål.

På trods af at FC Barcelona dominerede skudstatistikken i anden halvleg, lykkedes det ikke holdet at gøre mere ved målscoren.

Dermed kunne Lyon efter 90 minutter fejre sin ottende titel i Champions League.