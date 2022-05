»Du fik smilet tilbage«, stod der på et banner, som de mest inkarnerede tilhængere på stadion havde fundet frem, da aarhusianernes karismatiske cheftræner David Nielsen entrerede grønsværen.

For uigenkaldeligt sidste gang tog David Nielsen turen ned mod klubbens mest trofaste fans.

For en kort stund var et katastrofalt forår glemt. På trods af den tarvelige tilværelse i bunden af tabellen og et jammerligt nedrykningsspil blev den 45-årige skagbo, der i det store hele ellers succesfuldt har ført taktstokken de sidste fem år, alligevel tiljublet på hæderlig vis.