Esbjerg rykker ned i 2. division

Det bliver første gang i 28 år, at den vestjyske klub kommer til at befinde sig uden for en af landets to bedste rækker.

Så sent som for tre år siden vandt Esbjerg bronze i Superligaen, men siden er holdet nu rykket ned to gange på tre år.

Resultatet betyder samtidig, at Jammerbugt er sikker på at blive den anden nedrykker.

Det startede ellers så lovende for Esbjerg i den vigtige onsdagskamp, før det endte med en nederlagsscoring i det 89. minut og et rødt kort til hvert hold undervejs.