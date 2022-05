26/05/2022 KL. 07:45

Håbet om en overraskelse: »Jeg kan godt mærke, at stemningen er eksploderet«

En pokaltriumf kan være med til at ændre perspektivet for OB. Jeppe Tverskov glæder sig mest til at give fansene et tiltrængt afbræk fra flere års skuffelser, når han og holdkammeraterne skal forsøge at overvinde favoritterne fra FCM.