Bo Henriksen: FC København har været bedre end os

Bo Henriksen har dog opskriften klar til, at det ikke gentager sig næste sæson.

- Vi skal blive bedre til at håndtere de svære perioder i sæsonen, og så skal vi være dygtigere til at komme hurtigere over dem, end vi har været i år, lyder det fra cheftræneren.

FCM-anfører Erik Sviatchenko er enig med sin træner i, at FCK har været det bedste hold gennem sæsonen.

- Det har været meget op og ned for begge hold gennem sæsonen, og FCK har så trukket det længste strå. Der er aldrig noget ufortjent i fodbold, så de står fortjent med mesterskabet, siger anføreren.

De fire indbyrdes kampe gennem sæsonen, hvor det kun er blevet til fire point i fire kampe for midtjyderne, har dog også haft en stor betydning ifølge anføreren.