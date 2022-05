Ny Manchester United-manager vil beholde Ronaldo

Erik ten Hag stod søndag i spidsen for Ajax for sidste gang, og parterne er blevet enige om, at han allerede nu tager hul på opgaverne i Manchester United.

- Der er stadig et par ting, der skal gøres som forberedelse til næste sæson.

- Det er på tide af trykke på knappen, for der er meget at se til, og jeg har energien til det, siger Erik ten Hag.

Manchester United spiller sidste kamp under Ralf Rangnick søndag, når holdet gæster Crystal Palace i Premier Leagues sidste spillerunde.