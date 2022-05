Pernille Harder og Chelsea høstede ny titel

Chelsea var ikke udpræget dominerende i søndagens finale, men holdet var skarpest.

Forsvarsspilleren Millie Bright smed efter 33 minutter bolden ind i feltet, og den fik lov at passere over Citys keeper, inden angrebsstjernen Sam Kerr dirigerede den over stregen.

City-angriberen Lauren Hemp drejede kort før pausen bolden flot i nettet til 1-1, men efter en times spil genoprettede Chelsea sin føring.

Erin Cuthbert bragede lige uden for feltet bolden i kassen via overliggeren, og det lignede sejrsmålet, indtil indskiftede Hayley Raso kort før tid udlignede til 2-2 og tvang opgøret i forlænget spilletid.