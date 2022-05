Thomas Frank forventer mere fremgang i næste sæson

- På alle de parametre, vi kan måle, har vi faktisk præsteret til flere point, end vi har fået. På den måde er jeg glad for at vide, at vi har gjort mange ting rigtigt. Mange taler om, at sæson to bliver endnu sværere for os. Men det tror jeg ikke. Vi kan slutte alt fra nummer syv til 20.

- Det er ikke sandsynligt, vi bliver nummer syv. Det er en større risiko for, at vi bliver nummer 20, fordi marginalerne er så små. Når det er sagt, så har vi en stærk tro på at bygge videre. Vi har aftaler med alle spillere samt håber og tror, at Christian Eriksen forlænger sin aftale, siger Thomas Frank.