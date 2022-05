Klopp om FA Cup-triumf: Vi er mentale monstre

For anden gang på lidt under tre måneder vandt Liverpool lørdag en engelsk pokalturnering ved at slå Chelsea efter en straffesparkskonkurrence.

Men hvor det i slutningen af februar var Liga Cuppen, som Liverpool vandt, så tog Jürgen Klopps mandskab denne gang titlen i den prestigefyldte FA Cup.

Efter 120 minutter uden mål blev det hele altså afgjort fra 11-meterpletten, hvor den tidligere Esbjerg-lejesvend Kostas Tsimikas scorede det sejrsgivende mål på Liverpools syvende forsøg.