Liverpool skabte uden at sprudle mest, men især holdets nye colombianske offensivstjerne, Luiz Diaz, savnede en håndfuld gange den sidste skarphed.

Det er tredje år i træk, at Chelsea taber FA Cup-finalen.

Liverpool har nu sikret sig to titler i denne sæson og er stadig i spil til to mere. 28. maj møder holdet Real Madrid i Champions League-finalen, og inden da er den engelske titelkamp afgjort. Her er Liverpool tre point efter Manchester City med to runder igen.

Det er første gang siden 2006, at Liverpool går hele vejen i FA Cuppen. Klubben har nu vundet den største af de engelske pokalturneringer otte gange, hvilket er lige så mange gange som Chelsea og Tottenham. Arsenal og Manchester United har vundet henholdsvis 14 og 12 gange.