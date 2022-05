RB Leipzig holdt fast i CL-plads i sidste runde

Nu ville et mål af Stuttgart sende holdet i sikkerhed, og det kom minsandten. Japanske Wataru Endo blev den store helt, da han i overtiden gjorde det til 2-1.

Dermed endte Stuttgart altså i sikkerhed, og klubbens fans invaderede efter slutfløjtet banen i ekstatisk jubel.

Hertha Berlin skal nu møde et hold fra 2. Bundesliga i en playoffkamp om pladsen i landets bedste række. Bielefeld og Greuther Fürth rykker direkte ned.

Erling Haaland scorede et af Dortmunds mål mod Hertha på straffespark, og nordmanden, som skifter til Manchester City inden længe, sagde dermed farvel til klubben med manér.

Robert Skov var for første gang siden oktober direkte involveret i et mål for Hoffenheim, da han blev noteret for en assist på sit holds mål til 1-0 i kampen mod Borussia Mönchengladbach, som dog endte med et nederlag på hele 1-5 til Hoffenheim.