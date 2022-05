Robert Lewandowski ønsker at forlade Bayern München.

Det bekræfter klubbens sportsdirektør, Hasan Salihamidzic, som har talt med den polske stjerneangriber forud for sæsonens sidste kamp mod Wolfsburg.

- Jeg talte med ”Lewa”. Han fortalte mig, at han ikke ønskede at acceptere vores tilbud om at forlænge kontrakten, og at han han gerne vil forlade klubben, siger han til tyske Sky Sports før sæsonens sidste kamp.